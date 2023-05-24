Умер звезда фильма «Неуправляемый экстрим» Дано Херибан
В Словакии умер известный актер Дано Херибан
Фото: Youtube / Dano Heriban
Сообщается, что артисту стало плохо, когда он находился в собственном доме.
Скончался словацкий актер и музыкант Дано Херибан. Об этом сообщило TV JOJ noviny.sk со ссылкой на представителя станции скорой помощи.
Уточняется, что 43-летнему артисту стало плохо, когда он находился в собственном доме в небольшом городке Свети-Юр. Мужчина неожиданно потерял сознание.
Прибывшие на место медики не смогли спасти ему жизнь. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
Артист сыграл в таких проектах, как «Неуправляемый экстрим», «Гнездо», «Параллель» и других. Также он занимался музыкой, в том числе выпустив дебютный альбом в 2007 году.
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