Умер звезда фильма «Неуправляемый экстрим» Дано Херибан

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Алексей Панков
Алексей Панков 58 0

В Словакии умер известный актер Дано Херибан

Умер звезда фильма «Неуправляемый экстрим» Дано Херибан

Фото: Youtube / Dano Heriban

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Сообщается, что артисту стало плохо, когда он находился в собственном доме.

Скончался словацкий актер и музыкант Дано Херибан. Об этом сообщило TV JOJ noviny.sk со ссылкой на представителя станции скорой помощи.

Уточняется, что 43-летнему артисту стало плохо, когда он находился в собственном доме в небольшом городке Свети-Юр. Мужчина неожиданно потерял сознание.

Прибывшие на место медики не смогли спасти ему жизнь. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Артист сыграл в таких проектах, как «Неуправляемый экстрим», «Гнездо», «Параллель» и других. Также он занимался музыкой, в том числе выпустив дебютный альбом в 2007 году.

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