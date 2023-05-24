Путин: «обвальный» сценарий для экономики РФ уже явно не сбудется

«Обвальный» сценарий для экономики России уже явно не сбудется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).

Как ни старался «коллективный Запад», санкционную войну треском проиграл. А вот Россия осталась в большом плюсе. Отмечают это даже зарубежные эксперты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.