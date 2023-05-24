Путин: «обвальный» сценарий для экономики РФ уже явно не сбудется

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Как ни старался «коллективный Запад», санкционную войну с треском проиграл. А вот Россия осталась в большом плюсе. Отмечают это даже зарубежные эксперты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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«Обвальный» сценарий для экономики России уже явно не сбудется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).

Как ни старался «коллективный Запад», санкционную войну треском проиграл. А вот Россия осталась в большом плюсе. Отмечают это даже зарубежные эксперты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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