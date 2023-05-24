Высоко оценил усилия: что Путин подарил патриарху Кириллу в День тезоименитства

Глава государства высоко оценил усилия церкви по поддержанию гражданского мира.

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства.

Глава государства высоко оценил усилия церкви по поддержанию гражданского мира. Российский лидер вручил главе церкви букет и иконы.

Тезоименитство — это праздник именин. Будущий предстоятель Русской православной церкви был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.