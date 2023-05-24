«Большая утрата для всего мирового сообщества»: Игорь Бутман о Тине Тернер
Игорь Бутман рассказал о творчестве Тине Тернер
Фото, видео: www.globallookpress.com / Brian Cahn; 5-tv.ru
Российский музыкант вспомнил достижения американской коллеги.
Тина Тернер была замечательной певицей. Таким мнением о скончавшейся исполнительнице поделился народный артист РФ Игорь Бутман эксклюзивно для 5-tv.ru.
«Одна из ее работ, которую я очень люблю, это запись с пианистом джаза Хэрби Хэнкоком Edith and The Kingpin. Она вошла в альбом, который выиграл „Грэмми“ в номинации лучшая пластинка года. Она была великолепной певицей, у которой была непростая судьба. Это большая утрата для всего мирового сообщества», — отметил Бутман.
Музыкант добавил, что Тернер была искренней и темпераментной. Бутман добавил, что фанатам осталось наслаждаться ее замечательной музыкой.
Побои, бедность и тяжелые утраты: что пережила Тина Тернер за свою жизнь
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь исполнительницы.
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