Умерла Тина Тернер

Американская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Об этом пишет портал SkyNews.

Отмечается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь исполнительницы. Женщина умерла в собственном доме недалеко от Цюриха в окружении близких.

«С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — говорится в публикации.

Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш, США. С ранних лет она пела в церковном хоре. Повзрослев, девушка стала бэк-вокалисткой Kings of Rhythm. Так началась ее музыкальная карьера. За свою жизнь артистка успела выпустить множество альбомов, покорявших вершины музыкальных чартов. Кроме того, Тернер являлась обладательницей восьми премий «Грэмми».

В России исполнительница завоевала популярность после роли в фильме «Телохранитель», где она сыграла с Кевином Костнером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался второй сын Тернер. В последние годы Рональд боролся с онкологическим заболеванием, он умер спустя четыре года после смерти первого сына - Крейга.