Писали: «Сдохни, жирная» — Картункова заявила о травле в интернете

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Звезда КВН Картункова заявила, что ей желали смерти из-за лишнего веса

Писали: «Сдохни, жирная» — Картункова заявила о травле в интернете

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Хейтеры знаменитости предположили, что от артистки исходит неприятный запах.

Звезда КВН и актриса Ольга Картункова заявила о жгучей ненависти в ее сторону из-за лишних килограммов. По словам женщины, пользователи сети желали ей смерти и упрекали в появлении на сцене. Своими переживаниями знаменитость поделилась в подкасте Ивана Абрамова.

«У меня была ситуация, когда человек написал: „[Дрянь] жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь“», — заявила Картункова.

Стоит отметить, что несмотря на хейт из-за веса звезды, люди активно интересуются ее личной жизнью. Поклонники постоянно гадали — кто покорил сердце брюнетки? Недавно артистка все-таки поделилась подробностями романа с новым избранником.

Оказалось, Картункова встречается со своим концертным директором. По ее словам, отношения здоровые, наполнены романтикой и заботой. Актриса сравнила избранника с удобным диваном, с которого не хочется вставать.

Ажиотаж вокруг личной жизни знаменитости появился после ее развода осенью 2022 года. Поклонники долго не знали о разрыве Ольги с отцом ее детей Виталием. Оказалось, экс-избранники разорвали отношения шесть лет назад. Теперь в жизни звезды КВН открылась новая глава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Картункова передумала выходить замуж.

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