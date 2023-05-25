Хейтеры знаменитости предположили, что от артистки исходит неприятный запах.

Звезда КВН и актриса Ольга Картункова заявила о жгучей ненависти в ее сторону из-за лишних килограммов. По словам женщины, пользователи сети желали ей смерти и упрекали в появлении на сцене. Своими переживаниями знаменитость поделилась в подкасте Ивана Абрамова.

«У меня была ситуация, когда человек написал: „[Дрянь] жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь“», — заявила Картункова.

Стоит отметить, что несмотря на хейт из-за веса звезды, люди активно интересуются ее личной жизнью. Поклонники постоянно гадали — кто покорил сердце брюнетки? Недавно артистка все-таки поделилась подробностями романа с новым избранником.

Оказалось, Картункова встречается со своим концертным директором. По ее словам, отношения здоровые, наполнены романтикой и заботой. Актриса сравнила избранника с удобным диваном, с которого не хочется вставать.

Ажиотаж вокруг личной жизни знаменитости появился после ее развода осенью 2022 года. Поклонники долго не знали о разрыве Ольги с отцом ее детей Виталием. Оказалось, экс-избранники разорвали отношения шесть лет назад. Теперь в жизни звезды КВН открылась новая глава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Картункова передумала выходить замуж.