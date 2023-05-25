Киев не смог ответить, откуда ДРГ взяла американскую технику для атаки на Россию

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Politico: Киев не смог ответить, откуда диверсанты взяли оружие США для атаки на Россию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Якобы у ВСУ и так каждая пуля на счету, и западные поставки предназначены исключительно для армии.

В Главном управлении разведки Украины не могут понять, откуда у диверсантов, уничтоженных в Белгородской области, взялась американская военная техника. Об этом пишет издание Politico.

В Киеве говорят, что у ВСУ и так каждая пуля на счету, и западные поставки предназначены исключительно для армии. Диверсанты же якобы действуют самостоятельно, хотя и имеют некие каналы связи с украинской разведкой.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон против применения американского оружия для вылазок на российскую территорию. Соответствующие указания были даны украинским партнерам, а то, что произошло под Белгородом — тщательно изучается.

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