Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ермохин; 5-tv.ru

На Васильевском острове в Петербурге забили фонтаны из грязи. Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.

Смесь кипятка и глины залила все вокруг, повредив припаркованные автомобили.

Коммунальщики говорят, такие испытания необходимы при подготовке к новому отопительному сезону.

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