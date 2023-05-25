Миссия провалилась: как ФСБ задержала «ядерных террористов» из Украины

В России они планировали устроить аварии на объектах ядерной энергетики.

Успешная операция российских спецслужб. Оперативники ФСБ задержали агентов военной разведки Украины.

У диверсантов нашли полсотни килограммов взрывчатки. В России они планировали устроить аварии на объектах ядерной энергетики. Почему миссия провалилась, передает корреспондент Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все трое диверсантов были завербованы осенью 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины Виталием Горбатюком.

На Украине их начали готовить к терактам в России: учили собирать взрывные устройства с детонаторами и таймерами, дали подорвать несколько таких, а также обучали стрелять из пистолета.