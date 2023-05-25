Завербованные украинскими спецслужбами преступники собирались устроить теракт в преддверии Дня Победы. Предполагалось, что подрыв 30 опор ЛЭП остановит реакторы Ленинградской и Калининской АЭС.

Задержанные ФСБ РФ украинские диверсанты рассказали, как готовились к ядерным терактам на территории России и собирались подорвать 30 опор ЛЭП для остановки работы Ленинградской и Калининской АЭС в преддверии Дня Победы. Видео с допросом подозреваемых появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Попались после глупой ошибки

Задержаны были два диверсанта: граждане Украины Эдуард Усатенко и Александр Майструк. По данным ФСБ, еще в группе с ними был гражданин России и Украины Юрий Кищак — его объявили в розыск. Вскрылись преступные намерения троицы после глупой ошибки.

«В нашу задачу входил подрыв опор линий электропередач на территории Российской Федерации <…> В апреле 2023 года мы тайно пересекли белорусско-российскую границу в районе Пскова. Вскоре там встретили большегрузную машину, которая везла для нас взрывчатые вещества. Мы вытащили из машины взрывчатое вещество, детонаторы, оружие, приборы ночного видения», — признался на допросе Усатенко.

По словам диверсанта, он и Майструк успели заминировать две опоры ЛЭП в Тверской области, после чего направились в Ленинградскую. Однако при минировании там — в районе Гатчины — произошел несанкционированный взрыв.

«Мы попытались скрыться с места нарушения, при этом мы разделились, я потерял связь со своими коллегами, остался один. Был задержан сотрудниками ФСБ», — рассказал Усатенко.

«Мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли — думали, он подорвался. Мы уехали в сторону Новгорода, с Новгорода — на Порхов, на Великие Луки, в Невеле бросили машину. Кищак уехал в Белоруссию, а я был позже задержан сотрудниками ФСБ», — добавил Майструк.

Как диверсанты готовились к терактам в России

Все трое диверсантов были завербованы осенью 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Виталием Горбатюком. На Украине их начали готовить к терактам в России: учили собирать взрывные устройства с детонаторами и таймерами, дали подорвать несколько таких, а также обучали стрелять из пистолета.

В апреле диверсанты оказались в России. По данным ФСБ, для подрыва опор ЛЭП им переправили 36,5 килограмма пластида, 61 детонатор, 38 таймеров, два пистолета с патронами и приборы ночного видения.

«Мы это все в городе Ржеве извлекли из автомобиля. Нам поставили условие — с частью взрывчатого вещества сделать схрон. Примерно килограмм 12-14, пару взрывателей. Сделали схрон в месте между Ржевом и Тверью», — признался Майструк.

За доставку взрывчатки отвечал Кищак. Для этого он нанял водителя большегрузного автомобиля. Последнего использовали «втемную» — по легенде он должен был доставить груз из Польши в Литву. При загрузке к днищу его прицепа приварили трубы, в которые спрятали пластид. Когда тот прибыл в Тверскую область, диверсанты забрали контрабандную взрывчатку, а водителю сказали, что заказ отменяется. Когда с мужчиной расплатились, тот уехал домой.

Подробности дела от ФСБ РФ

В российской спецслужбе рассказали, что в отношении задержанных Усатенко и Майструка возбуждены уголовные дела по статьям «Диверсия» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Вместе с ними задержали их российских пособников, которые помогли раздобыть телефоны и транспорт с поддельными номерами. Подельник Усатенко и Майструка, предположительно, сбежал в Бельгию. Кищака объявили в розыск.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с задержанием украинских диверсантов, которые планировали сорвать работу двух АЭС.