Из гадкого утенка в жену принца: как изменилась Меган Маркл

Даже если вам немного за 30, всегда есть надежда выйти замуж за принца. Судьба герцогини Сассекской — тому подтверждение.

Некоторые люди считают, что успешность человека определяется либо деньгами, либо связями. Особенно предвзято общество к красивым женщинами.

Многие думают, что таким дамам работать не надо — лишь ухаживать за собой. А вот некрасивые могут и вовсе забыть о счастливой жизни.

Все стереотипы разрушает герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая смогла из простушки превратиться в жену принца из королевской семьи Британии, пишет издание dni.ru.

Несмотря на новый статус, в мире много злых и завистливых людей, которые регулярно ищут в ней недостатки. Ей приписывают дурные намерения, лицемерие и даже использование черной магии.

Но есть неоспоримый факт: она смогла превратиться из гадкого утенка в роскошную диву, которую не стыдно показать высшему свету и взять в жены королевской особе.

Кто-то объясняет этот факт чудом, другие списывают события на божественный промысел, но на деле Маркл неплохо потрудилась. Дело в том, что в детстве герцогиня Сассекская чувствовала себя чужой.

Ведь от матери афроамериканки она унаследовала темную кожу. Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудрявая, пухлая, смуглолицая девочка провела большую работу над собой.

А отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл стала лучшей версией себя.

Репутация звезды неоднозначна для королевской семьи Британии. Многие ненавидят Маркл, так как считают, что она виновата в вызывающем поведении принца Гарри и раздоре между братьями.

Несмотря на это, знаменитость показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности, принятие своей природы со всеми плюсами и недостатками способны привести женщину к благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Маркл вошла в королевскую семью в возрасте 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл появилась на церемонии вручения премии Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards в Нью-Йорке. Герцогиня Сассекская стала лауреатом премии «Женщина видения».