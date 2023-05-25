Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС), сообщает РИА Новости.

«Административное исковое заявление удовлетворено», — говорится в сообщении.

С иском в суд обратилось министерство юстиции РФ. Ранее были ликвидированы несколько региональных отделений партии.

Оказалось, что поводом для иска стало отсутствие у ПАРНАС необходимого количества отделений, а также претензии к отдельным существующим отделениям со стороны налоговой службы и Минюста. Законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов Федерации. Тем временем у ПАРНАСа их всего 40.

Тем не менее представитель партии оказался не согласен с данным решением и назвал проверку Минюста незаконной. По его словам, представители партии не были в курсе, что часть отделений закрыты.

Партию ПАРНАС возглавляет бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов, который еще в прошлом году покинул территорию Российской Федерации.

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