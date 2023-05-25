Устранение торговых барьеров: Путин выступил на совете ЕАЭС в Кремле

Помимо этого, глава государства проведет ряд двусторонних переговоров.

В эти минуты в Кремлевском дворце проходит Высший Евразийский экономический совет. В заседании принимает участие президент России Владимир Путин.

На повестке дня — обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости.

А также ускорение цифровизации, устранение торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних переговоров.

Так, Россия вновь выступит посредником между Арменией и Азербайджаном. Путин отдельно встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Затем планируются трехсторонние переговоры.