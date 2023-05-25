Минпромторг: только США планируют прекратить импорт контактных линз в РФ

В Минпромторге сообщили, что только производитель в США предупредил о приостановке импорта контактных линз в Россию. Остальные страны продолжат поставки данной категории продукции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Ряд других стран не планирует прекращение поставок», — подчеркивается в материале.

В министерстве также отметили, что российские предприятия обладают свободными мощностями для начала выпуска отечественных линз. В случае возникновения потребности она будет полностью закрыта.

Ранее в Минпромторге сообщили, что Москва может включить контактные линзы в перечень товаров параллельного импорта.

В фармкомпании «Протек», которая является официальным дистрибьютером линз американского производителя, добавили, что на российском рынке представлен большой выбор линз зарубежного производства, поэтому дефицита не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Johnson&Johnson предупредила о приостановке поставок контактных линз в Россию.