Минпромторг: только США планируют прекратить импорт контактных линз в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

В ведомстве отметили, что отечественные предприятия смогут в полном объеме закрыть потребность.

Минпромторг: только США планируют прекратить импорт контактных линз в РФ

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

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В Минпромторге сообщили, что только производитель в США предупредил о приостановке импорта контактных линз в Россию. Остальные страны продолжат поставки данной категории продукции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Ряд других стран не планирует прекращение поставок», — подчеркивается в материале.

В министерстве также отметили, что российские предприятия обладают свободными мощностями для начала выпуска отечественных линз. В случае возникновения потребности она будет полностью закрыта.

Ранее в Минпромторге сообщили, что Москва может включить контактные линзы в перечень товаров параллельного импорта.

В фармкомпании «Протек», которая является официальным дистрибьютером линз американского производителя, добавили, что на российском рынке представлен большой выбор линз зарубежного производства, поэтому дефицита не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Johnson&Johnson предупредила о приостановке поставок контактных линз в Россию.

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