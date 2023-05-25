Госдума установила ответственность за распространение неправильных карт России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Штраф за подобное правонарушение может составить до одного миллиона рублей.

Госдума установила ответственность за распространение неправильных карт России

Фото: скриншот с сайта: youkarta.ru

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Госдума во втором и третьем чтении прияла законопроект о наказаниях за распространение неправильных карт или изображений российских территорий, которые описывают территориальную целостность страны.

Уточняется, что нарушение закона повлечет за собой ответственность в виде назначения штрафа размером до одного миллиона рублей или арестом на 15 суток. Изменения будут внесены в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Таким образом, если картографический документ или изображение будет оспаривать территориальную целостность РФ, то он будет считаться экстремистским материалом. Штраф или арест будет грозить людям, которые попытаются распространить подобную продукцию.

Авторами законопроекта выступили глава комитета безопасности Госдумы Василий Пискарев, а также его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. По словам Пискарева, в обществе активно распространяются карты, которые оспаривают принадлежность Крыма или Курильских островов. Особенно опасны такие материалы, считает он, для детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю.

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