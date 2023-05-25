Мишустин: отношения РФ и Китая только крепнут, несмотря на действия оппонентов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

Страны продолжают взаимовыгодное сотрудничество.

Мишустин: отношения РФ и Китая только крепнут, несмотря на действия оппонентов

Фото: Иванов Артем / ТАСС

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Российско-китайские отношения только крепнут, несмотря на действия оппонентов, включая санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у Китая и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прослеживаются огромные перспективы и потенциалы для сотрудничества. По его словам, организация показывает рост «в духе открытости» и взаимной выгоды между государствами региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в КНР встретился с премьером госсовета Ли Цяном.

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