В России подготовлена концепция технологического развития до 2030 года

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Мишустин: в России подготовили концепцию технологического развития до 2030 года

В России подготовлена концепция технологического развития до 2030 года

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Государство продолжает формировать стимул для развития технологий.

В России подготовили концепцию технологического развития до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, главной целью является внедрение отечественных исследований и разработок.

«Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, ну и также сформировать инновационную модель экономического роста страны», — отметил Мишустин.

Таким образом, концепция позволит сформировать собственную научную, кадровую и технологическую базу, создать условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, а также обеспечить производство высокотехнологичной продукции.

Власти РФ в тяжелых условиях действуют четко и продуманно. Все для того, чтобы уменьшить влияние негативных последствий на граждан и бизнес. На данный момент уделяется много внимания формированию стимулов для развития отечественных технологий — Россия не собирается отступать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики.

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