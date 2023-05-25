В России подготовлена концепция технологического развития до 2030 года

Мишустин: в России подготовили концепцию технологического развития до 2030 года
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
Государство продолжает формировать стимул для развития технологий.
В России подготовили концепцию технологического развития до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, главной целью является внедрение отечественных исследований и разработок.
«Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, ну и также сформировать инновационную модель экономического роста страны», — отметил Мишустин.
Таким образом, концепция позволит сформировать собственную научную, кадровую и технологическую базу, создать условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, а также обеспечить производство высокотехнологичной продукции.
Власти РФ в тяжелых условиях действуют четко и продуманно. Все для того, чтобы уменьшить влияние негативных последствий на граждан и бизнес. На данный момент уделяется много внимания формированию стимулов для развития отечественных технологий — Россия не собирается отступать.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики.
Читайте также
78%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?