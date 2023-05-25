Для россиян запустят транзитные рейсы в Европу с 15 июня

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 50 0

Грузинская авиакомпания сообщила о намерении осуществлять полеты.

Для россиян запустят транзитные рейсы в Европу с 15 июня

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Для россиян запустят транзитные рейсы в Европу с 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая и будет осуществлять полеты. Они будут пролегать через Тбилиси.

Как отметил президент Georgian Airways Тамаз Гаиашвили, вышеуказанная возможность появилась благодаря открытия авиасообщения с Россией.

«Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси [из Москвы] и улететь дальше. Или, например, побудут несколько дней в Тбилиси и полетят в Париж, Вену, разные направления», — приводит цитату из заявления Гаиашвили ТАСС.

Президент грузинской авиакомпании подчеркнул, что лайнеры будут вылетать и в Милан, и в Солоники, и в Ларнаку, и в другие популярные города Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую новую туристическую политику вводит Турция для россиян.

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