«А что без валенок?» — Глюкоза огорошила фанатов образом в шубе на море

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Полина Долгова
Полина Долгова 66 0

Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети

«А что без валенок?» — Глюкоза огорошила фанатов образом в шубе на море

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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36-летняя певица похвасталась шикарной фигурой.

Поп-исполнительница Глюкоза (настоящее Наталья Чистякова-Ионова — Прим. ред.) снялась в необычном образе на море и тем самым вызвала споры в сети.

Так, 36-летняя певица поделилась видео, на котором она позирует в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. При этом на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах, а волосы аккуратно выпрямлены. Некоторые подписчики не оценили внешний вид артистки, о чем не постеснялись высказаться в комментариях под постом.

«Зачем шуба?»;

«А что без валенок?»

«Шапки еще не хватает», — написали недоброжелатели.

Instagram* / glukozamusic

В то же время нашлись и те фанаты, которым понравился наряд звезды.

«Наташа, чем вы питаетесь, чтобы иметь такую фигуру?»;

«Шуба плюс море — неожиданно круто»;

«Отличный купальник», — восхитились поклонники.

В марте Глюкоза рассказала о режиме питания. Исполнительница заявила, что предпочитает маленькие порции и выбирает питательную и здоровую еду.

Более того, звезда старается использовать заменители сахара и не держит дома продукты с лактозой и глютеном, так как на последние у ее дочери аллергия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Глюкозы надумала съехать от родителей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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