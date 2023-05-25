Песков не стал делать прогнозов по встрече Путина с Пашиняном и Алиевым

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

В Кремле призвали дождаться переговоров.

Песков не стал делать прогнозов по встрече Путина с Пашиняном и Алиевым

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

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В Кремле отказались давать прогнозы по встрече Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, нужно дождаться переговоров.

Он также не стал отвечать на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей.

Прежде стало известно, что Владимир Путин проведет в Москве в четверг, 25 мая, двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также ожидается и трехсторонняя беседа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взаимное признание территорий Армении и Азербайджана очень важно. Такое заявление сделал Путин после слов Пашиняна о взаимных договоренностях с президентом Азербайджана.

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