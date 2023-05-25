Путин: взаимное признание территорий Армении и Азербайджана очень важно

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 55 0

Лидеры стран встретились сегодня в Москве на саммите ЕАЭС, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся суверенности.

Путин: взаимное признание территорий Армении и Азербайджана очень важно

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Взаимное признание территорий Армении и Азербайджана очень важно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин после слов армянского лидера Никола Пашиняна о взаимных договоренностях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры стран встретились сегодня в Москве на саммите ЕАЭС, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся суверенности.

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