Шольц пообещал только усиливать санкции против России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Страны Евросоюза будут поддерживать Украину финансово и политически.

Шольц пообещал только усиливать санкции против России

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад планирует и дальше усиливать санкции против России, а также следить за тем, чтобы никто не смел их обойти. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

По его словам, в Европе планируют поддерживать киевский режим, во что бы то ни стало.

«Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России», — заявил Шольц.

До этого канцлер ФРГ предупредил Россию, что рассчитывать на победу она не может. Ранее Шольц говорил, что мир на Украине не будет достигнут на условиях Москвы. К ним относится, в том числе, признание вхождения в состав России новых регионов.

По мнению Шольца, два основных требования для обеспечения мира — выполнение условий президента Украины Владимира Зеленского и вывод российских войск с территории страны. При этом Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины). Президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи и объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Германия выступила против заморозки конфликта на Украине: названо одно условие.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.98
0.01 85.88
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
«Бросил все и поехал»: Никас Сафронов рассказал о пожаре в «звездном доме»
23:33
«Все фото на обочинах»: Боня удивляет выбором локаций в Каннах
23:16
Шольц пообещал только усиливать санкции против России
22:59
Пожар в «звездном доме» в Москве потушили: подробности от хозяина сгоревшей квартиры
22:46
До десяти лет колонии: банду автоподставщиков раскрыли в Красноярске
22:32
Противник пытается огрызаться: как работает артиллерия армии России в зоне СВО

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Все сложно: психолог объяснил отказ Романа Костомарова лечиться от депрессии
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023