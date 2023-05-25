Шольц пообещал только усиливать санкции против России

Запад планирует и дальше усиливать санкции против России, а также следить за тем, чтобы никто не смел их обойти. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

По его словам, в Европе планируют поддерживать киевский режим, во что бы то ни стало.

«Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России», — заявил Шольц.

До этого канцлер ФРГ предупредил Россию, что рассчитывать на победу она не может. Ранее Шольц говорил, что мир на Украине не будет достигнут на условиях Москвы. К ним относится, в том числе, признание вхождения в состав России новых регионов.

По мнению Шольца, два основных требования для обеспечения мира — выполнение условий президента Украины Владимира Зеленского и вывод российских войск с территории страны. При этом Берлин будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины). Президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи и объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Германия выступила против заморозки конфликта на Украине: названо одно условие.