С кем деньги делить: Тарасов раскрыл секрет продажи своего роскошного особняка
Тарасов рассказал, что не продает общий с Бузовой дом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
Экс-футболист делит дом с экс-женой Ольгой Бузовой. Там, кажется, есть все, включая бильярд, фитнес-зал и кинотеатр.
Бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что не продает их общий дом. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
«Это ложная информация. Никакого дома я не продаю», — сказал Тарасов.
До этого в СМИ появилась информация о том, что спортсмен пытается продать их общий дом на тысячу квадратных метров, но безуспешно уже долгое время. Особняк, якобы, был выставлен на продажу за 210 миллионов рублей, но цену скидывали постоянно, потому что не было никаких звонков.
Также известно, что в их общем с его бывшей возлюбленной особняке располагается и бильярд, и фитнес-зал и домашний кинотеатр. Кто знает, почему никто не хочет его покупать. Возможно, боятся плохой ауры?
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись семь лет назад, однако до сих пор за этой парочкой тянется вереница скандалов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как что не поделили Бузова и Тарасов спустя 7 лет после развода.
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