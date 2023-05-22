«Каждый должен сделать выбор»: что не поделили Бузова и Тарасов спустя 7 лет после развода

Спустя семь лет после развода Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов продолжают выяснять отношения. Что на этот раз не поделили бывшие супруги, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова снова выясняет отношения с бывшим. Чем Дмитрий Тарасов разозлил свою экс-возлюбленную? Почему футболист до сих пор не может забыть брак с теледивой? Правда, что Тарасов заставлял Бузову сделать пластическую операцию? И действительно ли спортсмен и артистка встретятся на съемочной площадке реалити-шоу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Каждый раз, когда я ее слушаю (песню „Верни“. — Прим. ред.), я хочу вернуться к бывшему. Точнее, знаете, вернуться в состояние, когда я была счастлива», — призналась певица.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись семь лет назад. С тех пор девушка успела построить музыкальную карьеру, выпустить десятки клипов. Она собирает тысячи зрителей на своих сольных концертах. А ее бывший муж до сих пор продолжает вспоминать их неудачный брак.

«Мне прилетает от нее и от ее поклонников очень часто», — заявил футболист Дмитрий Тарасов.

«Сейчас он зарабатывает тем, что выставляет свою личную жизнь напоказ. Рассказывает о том, как проходит его жизнь с супругой, с детьми. И успевает цеплять бывшую. Для него это своего рода золотая жила. Чем больше он будет про нее говорить, тем больше у него будет повышаться и популярность, и охваты. В том числе будут приходить рекламодатели», — считает светский журналист Антон Беккужев.

«Есть женщины, которых никогда не забывают. Это она. Оля — это тот человек, которого знает вся страна. И на ней хайпятся все», — уверена скрипачка Мария Кохно.

Недавно Тарасов дал интервью, где в очередной раз заговорил об отношениях с Ольгой. Обвинил бывшую в спекуляции на теме их расставания.

«Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался», — сказал футболист.

Дмитрий также добавил, что это он в свое время настоял на брачном договоре с Бузовой, потому что с самого начала не доверял звезде. У них были слишком разные жизненные цели.

Я хотел детей и семью, а она хотела замуж. А я только что оттуда, в судебных тяжбах, которые на меня сильно давили. Поэтому предложил: «Давай, чтобы я был спокоен, подпишем документы». Она согласилась», — вспоминает Тарасов.

Бузова молчать не стала и написала у себя в аккаунте жесткий ответ футболисту:

«Твои дети скоро „Мало половин“ а капелла петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей жене».

В 2016 году развод знаменитостей наделал много шума. Ольга тогда утверждала, что Дмитрий был недоволен ее внешностью и уговаривал увеличить грудь. Бузова не согласилась. Зато третья жена Тарасова, видимо, оказалась более сговорчивой. Недавно Анастасия Костенко похвасталась подписчикам своими новыми формами.

«Настя Костенко понимает, что ей нужно удержать мужа рядом с собой. Я думаю, что для этого она делает все. Конечно же, Костенко себя пытается усовершенствовать, сделать более привлекательной для мужа. Я думаю, что эту операцию по коррекции груди она сделала в первую очередь для мужа», — высказался журналист Беккужев.

По словам Бузовой, Дмитрий начал встречаться с моделью еще до развода. А потом привел Анастасию в дом, который строил вместе с Ольгой. Теледива мечтала о семейном гнездышке. Но выяснилось, что спортсмен записал коттедж на свою мать. А бывшая жена оказалась на улице.

«Ее выгнали из квартиры, и ей реально негде было жить. У нее забрали машину, и в ней не было сил. И ей тогда мама сказала очень важную фразу: «У тебя есть только ты. И ты — самое главное в своей жизни“», — поделился директор Бузовой Антон Богославский.

В итоге развод помог Ольге раскрыть в себе новые таланты. Она стала певицей и вскоре превратилась в одну из самых влиятельных женщин российского шоу-бизнеса.

«Я просто осознала, что это мой выбор, что я хочу быть артистом большим. Все мои взлеты и падения — мы это все проходим вместе. Я ничего не придумываю, я настоящая. И я не жертвую ничем. Я просто сделала выбор. Каждый человек должен сделать выбор», — уверена Бузова.

В отличие от бывшей супруги у Дмитрия с карьерой не все гладко. Он ушел из большого спорта и вместе с рэпером T-Killah создал собственную футбольную лигу для знаменитостей. В попытке раскрутить новый проект друзья предлагали сотрудничество Ольге Бузовой.

«Предложение очень интересное. Но таких медийных личностей больших высот на самом деле достаточно. И свято место пусто не бывает. Так что ответ нужен поскорее, Олечка», — заявил певец T-Killah.

«Это, блин, стыдно. То есть ты, с одной стороны, поливаешь грязью бывшую жену, говоришь о ней нелицеприятные вещи. Но при этом ты предлагаешь ей коллаборацию. То есть это какая-то вообще беспринципность», — считает журналист Беккужев.

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Девушка отказалась. Объяснила, что уважает прошлое, но не хочет иметь никаких дел с Тарасовым. А вот Дмитрий, видимо, наоборот, горит желанием поработать с бывшей. На днях появилась информация, что футболист собирается участвовать в реалити-шоу, которое ведет Бузова. Ольга затею не оценила.

«Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять», — написала звезда.

«Когда прошло уже сто лет, когда у тебя своя жена, начнем с того, что нужно ее уважать. Зачем ты вспоминаешь прошлое?» — спрашивает блогер Анна Блюменкранц.

Бузова делится: ее возмущают откровения Дмитрия. Столько лет прошло. Зачем постоянно упоминать ее фамилию?

«Я всегда говорю только за себя. Вы заметили, что я никогда не говорю ни о ком другом? А если говорю, то только в положительном ключе, с восхищением», — уточнила теледива.

Ольга много работает. Съемки, концерты, перелеты и переезды. График расписан по минутам. Она уверяет: ей просто некогда наблюдать за бывшим супругом. Бузова советует Дмитрию последовать ее примеру. И надеется, что Тарасов будет больше времени уделять своей семье и карьере, а не браку, который уже давно закончен.