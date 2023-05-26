«Буду там»: обиженная из-за выпускного дочки Волочкова задрала ногу на фоне икон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Волочкова после скандала из-за выпускного дочери показала шпагат на фоне икон

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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Балерина гордится своим умением в 47 лет садиться на шпагат. Вот и в этот раз знаменитость не упустила возможность похвастаться способностью.

Балерина Анастасия Волочкова, возмущенная тем, что дочка Ариадна попросила не приходить на ее выпускной, вновь показала свое мастерство. Стоя на фоне икон, она объяснила, какие чувства испытала, получив отказ наследницы присутствовать на важном мероприятии, а после чуть не заплакала и задрала ногу, показав очередную растяжку.

«В разговоре со мной она объяснила причину. Это вовсе не по причине того, что я плохая мама. Мама у нее замечательная, самая лучшая. Как она объяснила, если я приду на выпускной, то отвлеку внимание от нее и перетяну одеяло на себя», — пояснила Волочкова.

амамамАнастасия Волочкова не упустила возможность после скандала с выпускным дочери показать шпагат. Instagram* / volochkova_art

Далее знаменитость отметила, что так вести себя с ней ее настроил папа, с которым девушка последние годы и проживает. При этом Волочкова отметила, что в отличие от наследницы в свои 17 лет она уже стала балериной, а спустя год заработала на несколько квартир для своих родных. Тем же не может похвастаться Ариадна сейчас. Знаменитости обидно, что сейчас ее дочь пытается упрекнуть ее в том, что она стала популярной и успешной.

«Моя миссия объединять людей посредством позитива, творчества, музыки и танцев. Мне 47 лет, я до сих пор танцую со всеми своими травмами, увечьями. Я там (на выпускном дочери. — Прим. ред.) буду. Приходите, я там буду», — заключила Волочкова и подняла ногу, продемонстрировав шпагат.

В 2007 году балерина вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина. Впоследствии она призналась, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они так и не были расписаны. Родила от него дочку, которая впоследствии стала жить с папой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасия Волочкова так часто меняет ухажеров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Буду там»: обиженная из-за выпускного дочки Волочкова задрала ногу на фоне икон

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