МИД России потребовал подключить Россельхозбанк к SWIFT

МИД России грозит выходом из зерновой сделки. Если Россельхозбанк не подключат к межбанковской системе SWIFT и не наступит прогресса по другим нерешенным проблемам, перспектива продления соглашений под большим вопросом.

На данный момент только наша страна ответственно выполняет свою часть договоренностей. При этом Украина ставит во главу угла не помощь беднейшим странам, а сугубо коммерческие интересы, требует расширения своего экспорта и дополнительных выгод. А еще блокирует в порту Одессы наши удобрения.

К слову, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил это и отметил, что на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к SWIFT.