Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к SWIFT

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Представитель дипломатии ЕС Стано: Россельхозбанк не будут переподключать к SWIFT

Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В Госдуме рассказали, благодаря чему Запад может начать выполнять требования РФ.

В планах Евросоюза нет переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем самым, Запад в очередной раз отказался выполнять требования России.

«Что касается деSWIFТинга российских банков — это часть санкций, введенных ЕС и другими странами в ответ на спецоперацию на Украине», — сказал он.

Он добавив, что ограничения будут смягчены или сняты только после того, как украинский конфликт завершится. Вместе с тем первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что Запад, вероятней всего, начнет выполнять требования России после значительных успехов в ходе спецоперации.

К слову, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил это и отметил, что на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия действует на рынке сельхозпродукции.

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