В России призвали запретить американскую лапшу с ГМО

В России просят запретить продажу лапши американского бренда — продукт может содержать ГМО. Как выяснили Известия, Роспотребнадзор получил по этому поводу обращение и готовит проверку.

С 2016-го генно-модифицированные организмы под строгим контролем. Выращивать их на территории России запрещено.

Но ввозить и реализовывать можно. При этом продавец обязан предупреждать покупателей. За нарушение грозят крупные штрафы — до полумиллиона рублей.