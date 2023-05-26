В России призвали запретить американскую лапшу с ГМО

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С 2016 года генно-модифицированные организмы запрещено выращивать на территории страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Huang Xiaobang; 5-tv.ru

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В России просят запретить продажу лапши американского бренда — продукт может содержать ГМО. Как выяснили Известия, Роспотребнадзор получил по этому поводу обращение и готовит проверку.

С 2016-го генно-модифицированные организмы под строгим контролем. Выращивать их на территории России запрещено.

Но ввозить и реализовывать можно. При этом продавец обязан предупреждать покупателей. За нарушение грозят крупные штрафы — до полумиллиона рублей.

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