Слышны взрывы: в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 40 0

В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога

Слышны взрывы: в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Предупреждение распространилась на всю территорию страны.

На фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Взрывы на Днепропетровщине», — сказано в сообщении журналистов.

Сейчас воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, кроме западных областей. Первые сирены прозвучали в Сумской и Черниговской областях, а затем в Полтавской и Черкасской.

Взрывы звучат в Киевской области и в Киеве. Также их слышали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Специальная военная операция началась в начале 24 февраля 2022 года. Об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Цель военных действий ВС РФ в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел очередной взрыв.

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