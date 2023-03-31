Очередной взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Pedro Fiuza
Очередная волна взрыва в пятницу, 31 марта, накрыла подконтрольный Киеву город Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в Telegram-канале издания Klymenko Time.
Также отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности неизвестны.
Причем это уже не первый взрыв в Запорожье за текущий день. Так, по информации предателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ночью в областном центре они гремели, начиная с 00:11.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ пообещали «оккупировать украинские земли».
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