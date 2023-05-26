Минобороны: США планировали работу с особо опасными инфекциями в Закавказье

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

Свою деятельность Штаты шифруют под сценарием якобы «гуманитарного» воздействия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Heine; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Соединенные Штаты планировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору образцов возбудителей опасных инфекций. По информации Минобороны РФ, речь идет о чуме, сибирской язве и туляремии.

Отмечается, что такие работы США проводят под сценарием якобы «гуманитарного» воздействия. Так, Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой (EIDSS) с базовой частью в научно-исследовательском институте сухопутных войск США имени Уолтера Рида.

Между тем уточняется, что данная организация несколько лет подготавливала украинский персонал.

«Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают участие института <…> в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 годы», — уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Так, по его словам, на Украине изучили 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, провели полногеномное секвенирование 52 изолятов, что подтверждает планы США по превращению территории в плацдарм для развертывания воинских контингентов НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины полностью лежит на Соединенных Штатах. Таким мнением поделилась в своем докладе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

12:06
Появились кадры последствий ударов ВСУ по Калининскому району Донецка
12:00
Суд вынес приговор Дрожжиной и Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова
11:51
«Первые шаги»: Наталья Фриске показала дочь в трогательном ролике
11:50
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма
11:46
ВСУ выпустили шесть ракет из НIМАRS по Донецку
11:42
МИД РФ заявил о повышении конфликтности в Арктическом регионе

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Спасение в жару: особый рецепт освежающей окрошки на квасе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023