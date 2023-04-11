Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины

Ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины полностью лежит на Соединенных Штатах. Таким мнением во вторник, 11 апреля, поделилась в своем докладе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Сегодня совершенно очевидно, что Пентагон организовал на Украине план военно-биологической оккупации. Именно на Соединенных Штатах сегодня лежит вина и ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины — и никак иначе», — отметила она во время пленарного заседания Госдумы.

Парламентарий подчеркнула, что именно Штаты при содействии Киевского режима организовали не территории страны свыше 50 лабораторий, где проводились секретные исследования над гражданами страны.

«В секретном режиме проводили генетические и иные эксперименты над людьми, не опасаясь протестов американской общественности и ответственности», — добавила политик.

Она предположила, что Пентагон в рамках исследований мог вдоль границ России собирать и изучать патогены, способные поражать определенные генотипы людей, животных и растений. А вместе с этим — изучать восприимчивость жителей конкретных регионов Украины к различным опасным инфекционным заболеваниям.

Таким образом, подчеркнула Яровая, парламентская комиссия пришла к выводам, что военно-биологический проект на Украине — часть большой стратегии разрушения суверенитета страны. В связи с этим, уверена она, ситуация, требует более глубокого изучения.

«Совершенно очевидно, что круг замкнулся, что лаборатории Пентагона, с которыми они приходят как с одеялом в разные страны, заражены не только оспой. Это реальная угроза. У мира есть только один шанс — объединиться и поддержать Россию», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США строят новые биолаборатории на Украине.