Минобороны: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

Для этого американские специалисты уже исследовали кровь боевиков киевского режима.

Минобороны: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Фото: www.globallookpress.com /Jan Woitas; 5-tv.ru

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Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в октябре 2021 года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, а также при институте Сухопутных войск имени Уолтера Рида исследовали кровь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на устойчивость к антибиотикам.

«Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО», — отметил Кириллов.

Прежде он рассказал, что США планировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору образцов возбудителей опасных инфекций. Речь идет о чуме, сибирской язве и туляремии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине.

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