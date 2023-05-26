Минобороны: США разрабатывают на Украине биологическое оружие

Соединенные Штаты занимаются разработкой биологического оружия на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в октябре 2021 года США обнародовали Национальную стратегию по противодействию биологическим угрозам, а также при институте Сухопутных войск имени Уолтера Рида исследовали кровь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на устойчивость к антибиотикам.

«Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО», — отметил Кириллов.

Прежде он рассказал, что США планировали в Центральной Азии и Закавказье работу по отбору образцов возбудителей опасных инфекций. Речь идет о чуме, сибирской язве и туляремии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине.