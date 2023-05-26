Появились кадры последствий ударов ВСУ по Калининскому району Донецка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Повреждения получило в том числе знание НИИ, там обрушились перекрытия. Как оно выглядит сейчас?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Появилось видео последствий удара украинских нацистов из системы HIMARS по зданию Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка в Калининском районе Донецка. По словам корреспондента «Известий» Валентина Трушина, украинские снаряды попали в здание, теперь оно разрушено, обрушились перекрытия между несколькими этажами и крыша.

«Несколько минут назад мы услышали шесть взрывов. Несколько ракет попали четко в кровлю и пробили все перекрытия», — говорит Трушин.

Когда начались прилеты работники учреждения и журналисты своевременно спустились в подвал. Никто из них не пострадал. Чуть позже ВСУ вновь обстреляли Донецк и выпустили три ракеты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ростовской области ПВО сбила украинскую ракету.

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