В Ростовской области ПВО сбила украинскую ракету

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Ростовский губернатор Голубев: система ПВО сбила ракету ВСУ вблизи Морозовска

В Ростовской области ПВО сбила украинскую ракету

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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По словам губернатора региона, российские военные выполняют свою работу.

В районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», — написал Голубев.

Также он призвал местных жителей сохранять спокойствие, пока российские военные выполняют свою работу.

До этого силы ПВО России отразили нападение шести беспилотников в разных районах Крыма. Как стало известно позже, никаких жертв не было.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань».

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