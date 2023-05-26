Накаркал: Дробыш до сих пор не понимает причины действий Самбурской

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Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

Дробыш: до сих пор не понимаю причины поведения Самбурской

Накаркал: Дробыш до сих пор не понимает причины действий Самбурской

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Раньше продюсер был уверен, что его судебные разбирательства с артистами не коснутся никогда. Но никогда не говори никогда.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш заявил изданию Газета.ру, что всегда расставался с артистами мирно и поэтому считал, что так будет и впредь. Однако расторжение деловых отношений с актрисой и певицей Настасьей Самбурской превратилось в скандал.

«Самое главное, я до сих пор не могу ответить на вопрос, почему она так сделала. У нее все пошло прям по нарастающей. Зачем она отказывалась работать, зайдя на первое место радио „Шансон“? Зачем, чтобы от меня соскочить, подавать на меня в суд?» — задался вопросом артист.

При этом он также отметил, что всегда старался избегать подобных ситуаций в своей жизни.

«Но по итогу меня это коснулось. Близкий человек меня предал. И Слава взяла и ушла, когда начались деньги. Просто иногда выслуга лет делает свое дело», — поделился продюсер.

Разбирательства между Дробышем и Самбурской начались еще в 2020 году. Тогда артистка потребовала оставить себе все композиции, а договор с продюсером признать недействительным.

Поводом для этого стало то, что она была недовольна результатами сотрудничества. Однако в итоге Дробыш выиграл финальное заседание.

Композитор пояснял, что выполнил все обязательства: записал десять песен, создал не менее трех видеоклипов и выпустил альбом. При этом звезда сериала «Универ», по его словам, часто не отвечала на звонки и не хотела ездить на запланированные корпоративы. Дробыш отсудил у Самбурской 2,7 миллиона рублей и отдал их на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дробыш мог лишить певицу Славу всех ее хитов.

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