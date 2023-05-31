«За хорошее поощряем, за плохое делаем замечание»: Бородина об оценках дочек

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 895 0

Ксения Бородина не ругает дочек за плохие оценки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Телеведущая воспитывает 13-летнюю Марусю от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 7-летнюю Теону от второго брака с Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина не ругает дочек за плохие оценки. Об этом телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«У меня был бзик в свое время. Я переживала по поводу оценок. Потом я эту историю отпустила. Я понимаю прекрасно, что оценки в этом плане — ничто, главное, знания моего ребенка и его старания», — рассказала Бородина.

По словам телеведущей, если она видит, что ребенок трудился, но при этом не получил заветную «четверку» или «пятерку», то она не будет его ругать, а наоборот, поддержит.

«Я всегда его похвалю и скажу: „Не переживай, милая, все будет хорошо, в следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит“. И я даю этот совет всем мамам. Не бить своих детей линейкой по голове и не истерить, и не ругаться, а как раз-таки вдохновлять своих детей, рассказывать о том, что они большие молодцы. За хорошее поощряем, за плохое делаем замечание», — считает Бородина.

Также Бородина не запрещает своим дочкам есть сладкое. Из-за отсутствия дефицита, по мнению телеведущей, они не прячут конфеты под подушками. А вот играть в гаджеты своей младшей дочке Теоне Бородина позволяет лишь на школьных каникулах, потому что та не умеет держать баланс в силу возраста. Со старшей Марусей таких проблем не возникает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина заговорила о замужестве после развода с Омаровым.

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