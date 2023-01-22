Снайперы раскрыли свои секреты после тренировки в зоне СВО — эксклюзивное видео

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Игорь Рязов
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Военкор «Известий» показал кадры тренировки снайперов на марьинском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Военнослужащий с позывным «Турист» рассказал, какие качества требуются для работы снайпером и чем каждому из них постоянно приходится заниматься.

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал тренировку снайперов 5-й гвардейской бригады первого армейского корпуса в районе Марьинки. Военные упражняются в выходной, когда перед ними не ставят боевых задач.

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«Приехали в прифронтовую зону со снайперами. Сейчас они покажут, как они работают. У них сегодня выходной, но тренировки не прекращаются ни на минуту. Будут занимать позицию, следить за противником и работать», — рассказал военкор.

Согласно легенде, снайперы должны выследить и поразить находящегося впереди противника. Тренировка проходит в условиях, максимально приближенных к реальным. Бойцы экипированы так, что их крайне сложно увидеть в траве.

«Если присматриваться, даже не заметно, где находятся два бойца. В таком виде они проводят большую часть времени. Сейчас отрабатывается занятие позиции. Первый наблюдает, второй — чуть дальше. Даже я его уже не вижу», — признался Александр Сафиулин.

Тонкости работы снайперов в зоне СВО

После тренировки и успешного выполнения всех задач военнослужащими журналист пообщался со снайперами и узнал тонкости их тяжелой работы.

«Хладнокровный должен быть человек. Выдержанный, очень сильным в принципе. Это не каждому под силу быть снайпером», — убежден боец с позывным «Турист».

Не менее важно, постоянно пристреливать оружие и совершенствовать навыки, добавил снайпер. «Турист» признался, что использует СВД — снайперскую винтовку Драгунова. Он совершил из нее уже около тысячи выстрелов.

«Нравится стрелять с нее. Надежная. Работает нормально — бьет в яблочко», — похвалил свою винтовку военнослужащий.

Наконец, в работе снайпера важно уметь грамотно отходить на безопасные позиции после поражения цели. При этом важно оставаться незамеченным. Снайпер — ценная цель для противника. Если его обнаружат, то огня не пожалеют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со снайперской точностью на марьинском направлении работает и российская артиллерия. Бойцы успешно выбивают ВСУ с их позиций из крупнокалиберных гаубиц «Гиацинт». Город имеет важное стратегическое значение — над его освобождением сейчас работают штурмовые отряды.

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