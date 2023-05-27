«Двигатель Европы» засбоил: США подорвали экономику Германии ради новых конфликтов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 38 0

Политолог Мезюхо заявил, что США подорвали экономику Германии ради конфликтов в ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephan Goerlich; ВКонтакте / ivanmezyukho; Reuters; 5-tv.ru

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Bloomberg сообщил, что ФРГ теперь вряд ли сможет вытаскивать Евросоюз из кризисов, потому что немецкая экономика рушится. Как до этого дошло?

Отказ Германии отстаивать свои национальные интересы и ориентация на США привели к серьезным проблемам в немецкой экономике. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

О проблемах ФРГ утром сообщил Bloomberg. Его эксперты назвали Германию «экономическим двигателем Европы», с помощью которого Евросоюзу удавалось преодолевать все кризисы последних десятилетий. Однако теперь Берлин едва ли сможет помочь — немецкая экономика «в минусе» второй квартал подряд (на 0,3% и 0,5%), что обычно означает техническую рецессию. Отставание Германии от других стран может затянуться на «долгие годы», написало агентство.

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«Германия слишком долго отстаивала национальные интересы США, а не свои собственные. Именно это обстоятельство привело ее к текущим социально-экономическим проблемам. <…> Давайте вспомним ситуацию, связанную с закупкой Германией российских энергоресурсов. Для чего Германия пошла на авантюру в виде публичного отказа от российских энергоресурсов? Хотя именно они во многом составляли основу для формирования национального благополучия немцев», — назвал причину проблем Германии Иван Мезюхо.

Политолог напомнил, что Германия последовательно присоединялась ко всем антироссийским санкциям. Тем самым она каждый раз вредила себе же. И теперь проблемы будут только нарастать.

«Потому что нынешнее правительство и канцлер не делают ничего, для того чтобы принять стратегические решения, которые позволили бы германской экономике не только пережить определенное количество времени, но и пойти в плюс и удерживать первое место среди экономик ЕС», — пояснил политолог.

Зачем США навредили экономике Германии

Цель Белого дома — сохранять и усиливать контроль над Евросоюзом. Для этого ему нужно ослаблять мощные страны и провоцировать конфликты между всеми. В первую очередь речь идет о Франции и Германии. Однако не только о них.

«США наверняка в будущем будут более активно поддерживать Варшаву, у которой множество вопросов к Германии и чуть меньше к Франции <…> США как поддерживали, так и будут поддерживать разные центры сил внутри ЕС, чтобы манипулировать в целом Евросоюзом и делать его более слабым и сговорчивым в контактах с Соединенными Штатами», — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

В заключение Иван Мезюхо отметил, что экономические проблемы в Германии едва ли отразятся на ситуации в России. Во-первых, Берлин уже исчерпал возможности навредить экономике РФ. Во-вторых, политика санкций помогла Москве заинтересоваться другими рынками и активизировать политику импортозамещения.

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