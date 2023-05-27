«Двигатель Европы» засбоил: США подорвали экономику Германии ради новых конфликтов

Bloomberg сообщил, что ФРГ теперь вряд ли сможет вытаскивать Евросоюз из кризисов, потому что немецкая экономика рушится. Как до этого дошло?

Отказ Германии отстаивать свои национальные интересы и ориентация на США привели к серьезным проблемам в немецкой экономике. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

О проблемах ФРГ утром сообщил Bloomberg. Его эксперты назвали Германию «экономическим двигателем Европы», с помощью которого Евросоюзу удавалось преодолевать все кризисы последних десятилетий. Однако теперь Берлин едва ли сможет помочь — немецкая экономика «в минусе» второй квартал подряд (на 0,3% и 0,5%), что обычно означает техническую рецессию. Отставание Германии от других стран может затянуться на «долгие годы», написало агентство.

«Германия слишком долго отстаивала национальные интересы США, а не свои собственные. Именно это обстоятельство привело ее к текущим социально-экономическим проблемам. <…> Давайте вспомним ситуацию, связанную с закупкой Германией российских энергоресурсов. Для чего Германия пошла на авантюру в виде публичного отказа от российских энергоресурсов? Хотя именно они во многом составляли основу для формирования национального благополучия немцев», — назвал причину проблем Германии Иван Мезюхо.

Политолог напомнил, что Германия последовательно присоединялась ко всем антироссийским санкциям. Тем самым она каждый раз вредила себе же. И теперь проблемы будут только нарастать.

«Потому что нынешнее правительство и канцлер не делают ничего, для того чтобы принять стратегические решения, которые позволили бы германской экономике не только пережить определенное количество времени, но и пойти в плюс и удерживать первое место среди экономик ЕС», — пояснил политолог.

Зачем США навредили экономике Германии

Цель Белого дома — сохранять и усиливать контроль над Евросоюзом. Для этого ему нужно ослаблять мощные страны и провоцировать конфликты между всеми. В первую очередь речь идет о Франции и Германии. Однако не только о них.

«США наверняка в будущем будут более активно поддерживать Варшаву, у которой множество вопросов к Германии и чуть меньше к Франции <…> США как поддерживали, так и будут поддерживать разные центры сил внутри ЕС, чтобы манипулировать в целом Евросоюзом и делать его более слабым и сговорчивым в контактах с Соединенными Штатами», — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

В заключение Иван Мезюхо отметил, что экономические проблемы в Германии едва ли отразятся на ситуации в России. Во-первых, Берлин уже исчерпал возможности навредить экономике РФ. Во-вторых, политика санкций помогла Москве заинтересоваться другими рынками и активизировать политику импортозамещения.

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