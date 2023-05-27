«Чувствую себя Филиппом Бедросовичем»: JONY о цветах на концерте

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 31 0

Певец JONY всегда рад подаркам и цветам от поклонников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаки внимания для него — это признание творческой деятельности.

Популярный певец JONY считает подарки и цветы от зрителей признанием его творческой деятельности. Накануне в оранжерее ВДНХ прошел его камерный акустический концерт в «тропическом лесу» для ценителей красоты природы и музыкального искусства.

«Это приятно всегда, но чувствую себя Филиппом Бедросовичем, когда очень много дарят цветов», — пошутил артист в беседе с 5-tv.ru.

После концертов JONY часто дарят различные презенты: от писем до кастомных кроссовок. Все подарки от поклонников он считает приятными, но уверен, что главный подарок от слушателей — это то, кем артист стал благодаря им.

После гастролей сам певец любит подарить цветы своей маме. Он всегда покупает их после концерта, потому что хочет порадовать ту, которая подарила ему жизнь.

Как ранее писал 5-tv.ru, JОNY рассказал о проблемах с голосом.

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