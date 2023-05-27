«Солнцу Москвы» слишком жарко: технический сбой произошел на колесе обозрения на ВДНХ

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После проливных дождей в столице выглянуло палящее солнце и произошла резкая смена температур.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Крупнейшее в Европе колесо обозрения на ВДНХ крутили вручную. Как рассказывают очевидцы — кабинки внезапно остановились, некоторые — естественно зависли на высоте 140 метров.

Технический персонал пытался с пульта запустить вращение, но не получилось. И рычаги тянули руками.

По словам инженеров, «Солнцу Москвы» стало слишком жарко. После проливных дождей в столице выглянуло палящее солнце и из-за такой резкой смены температур произошел технический сбой.

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