«Девять дней в любви»: Айза заинтриговала намеком на новые отношения
Айза опубликовала интригующее фото с предполагаемым избранником
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Неужели блогер и рэпер Гуф снова вместе?
Блогер Айза-Лилуна Ай опубликовала интригующее фото. Дело в том, что в последнее время бывшая Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — Прим. ред.) не распространяется подробностями о своей личной жизни. Если знаменитость говорит о сокровенном, то в большинстве случаев это касается экс-супруга и его нынешней возлюбленной Юлии Королевой.
На фотографии, где мужчина обнимает со спины женщину, светская львица написала «девять дней в любви». Из-за того, что лиц пары не видно, есть предположение, что на публикации Айза и ее тайный избранник.
Айза фотографией намекнула на новые отношения.
Последний роман 38-летней знаменитости был с певцом Олегом Майами в 2020 году. Тогда их отношения развивались быстро и феерично. Артист много времени проводил с сыновьями блогерши. Но все закончилось в один миг. После расставания мужчина жаловался на нестабильность звезды, рассказывал о неестественных панических атаках и чрезмерной эмоциональности, с которой ему было очень трудно мириться.
Айза-Лилуна Ай дважды была в браке. От первого мужа — рэпера Гуфа — у нее родился сын Сэм, а от второго — серфера и бизнесмена Дмитрия Анохина — сын Элвис. Сейчас обоих мальчиков женщина воспитывает одна.
Ранее 5-tv.ru писал, что Айза прошлась по Гуфу за воссоединение с женой.
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