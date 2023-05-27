Google больше не нужен: Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ

Такая технология может полностью упростить человеку жизнь.

Большинство сервисов и даже привычный поисковик может заменить ассистент на основе искусственного интеллекта. Об этом на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско заявил сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс.

«Кто бы ни создал такого личного агента, это по-настоящему стоящая технология, потому что вы никогда больше не зайдете на сайт поисковика вроде Google, вы никогда снова не зайдете на Amazon», — заявил он.

Билл Гейт отметил, что сейчас такого цифрового помощника не существует, но это лишь дело времени, он может появиться уже в ближайшем будущем. Искусственный интеллект будет полностью адаптирован под человека, его темп и привычки. Такой помощник значительно упростит жизнь человеку.

Сооснователь Microsoft следующий прорыв в области ИИ, с вероятностью 50 на 50, станет стартапом или технологическим гигантом. Билл Гейтс намерен приложить к этому руку, а если не примет участия в разработке этого проекта, то будет расстроен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что миллиардер Билл Гейтс обрушился с критикой на налоговую систему США.