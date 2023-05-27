Дряблый животик: Орлова показала фигуру в бикини через три месяца после родов

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Полина Долгова
Полина Долгова 171 0

Ольга Орлова опубликовала фото дряблого животика после родов

Дряблый животик: Орлова показала фигуру в бикини через три месяца после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Впервые Орлова опубликовала доказательства того, что роды были настоящими.

Недавно родившая Ольга Орлова продемонстрировала свою фигуру на Мальдивах. Телеведущая поделилась откровенным видео. В личном блоге она показала, как выглядит ее тело через три месяца после родов.

На видеоролике Орлова снимала себя, сидя на шезлонге. На ней было нежно-розовое бикини и подвеска с крестиком. В видео дива поинтересовалась, довольны ли ее поклонники своим тело. 45-летняя знаменитость призналась, что она своим пока нет.

Ей не нравится ее живот, который не смог восстановиться после родов. По этой причине она планирует начать тщательнее следить за питанием.

Ольга Орлова показала живот после второй беременности Ольга Орлова показала живот после второй беременности. Instagram* / olgaorlova1311

Знаменитость стала мамой во второй раз 6 февраля 2023 года. Ее дочь Анна является плодом любви звезды и бизнесмена Валерия, за которого Ольга вышла замуж в 2021 году. Также у нее есть 22-летний сын Артем от первого брака с предпринимателем Александром Кармановым.

Прежде в истории Орлова показала себя с объемными кудрями, которые выглядят чуть неопрятно. К слову, звезда призналась, что от природы у нее вьющиеся волосы, но она предпочитает их выпрямлять. По ее словам, женщина любит себя с прямыми волосами, поскольку чувствует себя более ухоженно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова поехала с мужем на Мальдивы.

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