За третьим ребенком? Ольга Орлова поехала с мужем на Мальдивы

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Рита Миронова
Рита Миронова 46 0

Ольга Орлова улетела на Мальдивы без маленькой дочери

За третьим ребенком? Ольга Орлова поехала с мужем на Мальдивы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда родила дочку в феврале и уже несколько раз оставляла ее под присмотром других людей.

Телеведущая Ольга Орлова поехала на Мальдивы вместе с супругом, оставив маленькую дочь Аню дома под присмотром няни и старшего сына.

«Вы за третьим поехали на Мальдивы?» — поинтересовались подписчики.

Звезда оценила предположение и сказала, что вероятность появления третьего ребенка очень высока. При этом интернет-пользователи осудили знаменитость за то, что она вновь оставила дочь одну ради отдыха.

«Я отдыхала, отдыхаю и буду отдыхать», — подчеркнула она в ответ.

Орлова добавила, что не собирается забывать о себе любимой, несмотря на детей, мужа, родителей и домашние дела. Второй раз матерью звезда стала в феврале, а уже в марте отказалась от грудного вскармливания из-за таблеток от аллергии, которые ей приходится принимать. С воспитанием и уходом за маленькой дочерью телеведущей помогает няня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью.

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