Прямая трансляция фестиваля огней из Петербурга в честь 320-летия города

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 052 0

Свое искусство демонстрируют мастера фейерверков из семи стран.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Петербург превратился в город музыки и ярких огней — в Северной столице стартовал фестиваль огней в честь 320-летия города. Праздник также приурочен к избранию Петербурга культурной столицей стран СНГ в 2023 году.

Ровно в полночь, одновременно с разводкой Дворцового моста, началось выступление «Пиротехнических дворов Петергофа». Также зрители наблюдают огненные выступления команд из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции.

Между выступлениями команд пиротехников на Стрелке Васильевского острова проходит световое шоу. Зрители могут видеть оригинальные световые картины и объемные гравюры, созданные в реальном времени с применением технологий виртуальной реальности.

Наблюдать фейерверки и световое шоу собрались тысячи петербуржцев и гостей города на Дворцовой набережной и Стрелке Васильевского острова.

Фестиваль огней — это продолжение исторических традиций, заложенных Петром I — большим поклонником искусства «волшебного огня». Император сам режиссировал праздники, был мастером фейерверков и даже изобрел цветной огонь. С тех пор пиротехнические действа стали важной частью городских торжеств. В XVIII веке у Стрелки Васильевского острова построили пиротехнический театрум с персоналом в 600 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в Петербурге в честь Дня города.

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