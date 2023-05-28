«Большая Евразия»: форум ЕАЭС начинает менять мир

На наших глазах формируются границы той самой «Большой Евразии», в которой предстоит жить нам, нашим детям, внукам и правнукам. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Москва, столица страны, на которую Запад наложил 14 022 санкции — рекорд в истории человечества. Именно сюда приехали три тысячи гостей из 50 стран мира на Евразийский экономический форум. Политики, экономисты, бизнесмены.

«Я возглавляю делегацию Индонезии. Мы рассчитываем выйти на российский рынок», — сообщила глава индонезийской делегации на форуме ЕАЭС Ханзела Калиста.

Многополярный мир возводят здесь — в Зарядье — на пленарном заседании ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, вице-премьер Армении.

Пока Штаты балансируют на грани дефолта, экономика Германии официально погружается в рецессию, и то же самое грозит всему Евросоюзу, в Евразийском союзе говорят о росте.

«Некоторые эксперты там, как у нас в народе говорят, „за бугром“, предсказывали совсем другой сценарий, обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит и не произошло и уже явно не произойдет. В ведущих экономиках Евросоюза минус показывают эксперты на текущий год. У нас сначала говорили + 0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может быть, к 2%», — сообщил Владимир Путин.

Опыт России доказывает: западоцентричность — пустышка. У нас инфляция чуть больше 2% — самая низкая в Европе. Теперь студенты из азиатских бизнес-школ едут к нам изучать российский феномен.

Это и есть — «Большая Евразия»: ЕАЭС, пять стран. Но партнеров — гораздо больше. С Вьетнамом, Сербией –зона свободной торговли. Переговоры на эту тему идут с Египтом, Ираном, Индонезией, Индией, Арабскими Эмиратами. Активная работа с БРИКС и ШОС. 90% расчетов идет в национальных валютах, зависимости от доллара нет. Следующий этап — создание собственной финансовой системы. Ведь СВИФТ стал оружием в руках Запада для шантажа других стран.

А тут — никакого диктата доллара, евро или СВИФТ.

«Все стремятся рассчитываться в национальных валютах. Практика показывает, что это так. Рубль превалирует», — заметил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Рецепт успеха в том, что политика и финансы в ЕАЭС не скрещиваются. Экономика свободна от идеологий.

«Чем более децентрализованной она будет, тем для мировой экономики будет только лучше, она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты», — заметил Путин.

Деполитизация экономики без жонглирования санкциями делает Евразийский союз новым центром притяжения в мире. Здесь живут 186 миллионов человек. Седьмая часть суши. Четверть всех мировых природных ресурсов. Понятно, что с ЕАЭС хочет работать и Восток, и глобальный Юг. Что очень не нравится Брюсселю и Вашингтону.

«Смотрите, как на движение России сегодня отреагировал Запад и Соединенные Штаты Америки. Министерство иностранных дел России, да и другие причастные к политике знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс, не пустить Россию в Африку», — отметил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Но теперь все поменялось: это в интересах европейских стран как можно быстрее определиться, с кем они будут в ближайшие годы. Иначе окажутся на задворках. До сих пор Брюссель отвечал неправильно. Например, в ситуации с энергетическим кризисом.

«Северный поток — 1» взорвали. «Северный поток — 2» не открыли Две нитки газопровода через Украину — Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — объяснил Владимир Путин.

А в это время в ЕАЭС уже думают об общих рынках электричества и газа.

«Будет торговля на первом этапе — газа — объемами. Электроэнергией тоже. Для этого создавать условия, инфраструктуру», — рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Теперь Евразия выставляет оценки Западу, а не наоборот, как раньше. Китайское агентство понизило суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень — из-за ситуации с госдолгом.

Для ЕАЭС Пекин — ключевой торговый партнер. Председатель КНР прислал лидерам Евразийского союза видеообращение.

И в эти же дни Си Цзиньпин принимал крупнейшую в постпандемийной реальности делегацию чиновников и бизнесменов — российскую. Это о многом говорит и нам и всем остальным участникам глобального рынка — тем же штатам, которым о таких всеобъемлющих контактах приходиться пока только мечтать.

«Повышается качество сотрудничества, и это принесло больше благо народам двух стран. Предлагаю задействовать все наши преимущества, вывести сотрудничество на более высокий уровень», — сказал в обращении Си Цзиньпинь.

В Шанхае высадился десант: 850 наших бизнесменов, представители госкорпораций, министры.

В совместном портфеле — 80 проектов на сумму 165 миллиардов долларов. Партнерство с Китаем — стратегическое. Эксклюзивной информацией из кулуаров Шанхайского форума со съемочной группой «Известий» поделился глава Минэкономразвития.

«Та цель, которая стояла на 2024 год 200 миллиардов долларов товарооборот, она, очевидно, будет достигнута уже в этом году», — заметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сейчас для работы с Китаем задействованы вся инфраструктура. Северный морской путь. По нему везут наш СПГ. Восточный полигон — БАМ и Транссиб рассказал глава РЖД.

«Все пути будут востребованы. Так происходит по всем направлениям», — сообщил генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Россия открыта всему миру. Но только в том случае, если партнеры не говорят на языке санкций. Хватит.

«Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло», — уверен председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас Запад грозит Пекину санкциями за сотрудничество с Россией. Но в Поднебесную, история которой насчитывает несколько тысяч лет, это не останавливает.

«Прогнозировать поведение западных очень сложно, они непрогнозируемые. А что касается нашей повестки, мы ее развиваем не первый день. И продолжим это делать», — заметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Большая Евразия» — не противовес Западу, а пространство, где готовы работать со всеми. Правда есть важное условие, которое Вашингтон и Брюссель пока выполнить не могут: работать надо на равных.