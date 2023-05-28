Четыре признака: как понять, что понравившийся блогер занимается «инфоцыганством»

В России с каждым днем становится все больше коучей и тренеров, которые не учат ничему полезному, но обещают небывалый успех. Как отличить их от настоящих специалистов?

На фоне новостей о фантастических заработках так называемых «инфоцыган» все больше блогеров решают приобщиться к этой деятельности. Есть четыре признака, которые помогут понять, что понравившийся интернет-спикер не пытается выманить у вас деньги в обмен на неэффективные методики достижения успеха. О них 5-tv.ru рассказала психолог Кристина Хабарова.

В первую очередь специалист подчеркнула, что «инфоцыгане» — не специалисты в какой-либо конкретной сфере. Это предприниматели, которые хотят продать аудитории продукт на рынке информационных услуг. Причем их продукт чаще всего является смесью из пары капель психологических приемов для повышения мотивации и целого моря эзотерического тумана.

Читайте также Звездные инфоцыгане: как знаменитости зарабатывают на своем имени

«На что стоит обратить внимание при выборе специалиста? Изучите его личность и биографию: есть ли у него профильное образование или хотя бы сопряженное. Как правило, „инфоцыгане“ называют себя наставниками, коучами, бизнес-тренерами, специалистами в карьерной сфере, сфере достижений и так далее», — назвала первый признак психолог.

Вторым признаком «инфоцыган» Кристина Хабарова назвала любовь к демонстрации роскошной жизни. Например, путем публикации фотографий с дорогого курорта или кадров в автомобиле люксовой марки. Тем самым пользователей пытаются убедить, что они смогут жить так же, если купят обучающий курс.

«Тревожным звоночком еще может являться то, что на выходе (при покупке этого самого продукта, который вам толкают) вам обещают сразу золотые горы, тот самый долгожданный успех. На самом деле успех не является навыком. Успех — это совокупность прокачанных навыков личности. И это все прорабатывается именно на сеансах у профессиональных психологов. Но никак не на марафонах или курсах», — назвала третий признак собеседница 5-tv.ru.

Четвертый признак — шаблонные фразы, которые любят использовать «инфоцыгане». Если они встречаются в речи понравившегося вам специалиста, не стоит спешить покупать у него что-либо.

«Посмотрите на то, как будет говорить ваш специалист. Ораторское искусство — это их фишка. Это база и почва, на которой стоят «инфоцыгане». Они умеют очень внушительно говорить. Но они могут проколоться на том, что будут использовать шаблонные фразы. По типу: «было вашим потолком, станет вашим полом под ногами“», — подсказала психолог.

В заключение Кристина Хабарова посоветовала обращать меньше внимания на отзывы. «Инфоцыгане» давно накручивают их и покупают похвалу в свой адрес, чтобы ввести в заблуждение пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская во время суда собрала пять миллионов рублей с подписчиков. Ее обвиняют в неуплате почти миллиарда рублей налогов, а также отмывании денег.