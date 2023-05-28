Просто надень это! Стилист составила ТОП-5 способов омоложения с помощью одежды

Выглядеть на годы моложе с помощью простых изменений в образе — вполне реально. В этом 5-tv.ru заверила стилист Дина Абашева и дала ценные советы.

Каждая женщина начнет выглядеть моложе, если совсем немного изменит свой образ. Об этом 5-tv.ru рассказала стилист Дина Абашева и составила ТОП-5 способов омоложения с помощью одежды.

1. Носите светлое

Дина Абашева подчеркнула, что любая одежда темных или грязноватых оттенков подчеркнет тусклый свет лица и мимические морщины. Особенно если находится на торсе.

«Всем своим клиентам я рекомендую носить именно светлые оттенки в портретной зоне — бежевые, белые, нежно-голубые и нежно-розовые — вне зависимости от вашего цветотипа, цвета глаз и цвета волос. Поверьте, любой светлый образ сделает вас на пару лет моложе. Все темные оттенки лучше уводить вниз — в обувь, в брюки, юбки, сумки и все остальное. Оставьте в портретной зоне только светлые цвета», — призвала стилист.

2. «Да» одежде на размер больше

Оверсайз — еще один простой способ выглядеть моложе. Только речь не идет про огромную мужскую футболку или широкие шаровары, которые в свое время носили рэперы. Речь о том, чтобы купить костюм не размер в размер, а на один больше.

«Чтобы между вами и изделием был воздух. Это уберет излишнюю аккуратность из вашего образа, и вы не будете той самой теткой, которая надела тот самый костюм», — пояснила Дина Абашева.

3. Больше спорта в образе

Спортивную одежду можно и даже нужно комбинировать с повседневной, чтобы выглядеть моложе. Например, пиджак или тренч отлично смотрятся с белыми кроссовками. А рубашки хорошо сочетаются с джинсами или шортами.

«Не нужно уходить только в классику и считать, что это суперженственно. Можно выглядеть в кроссовках тоже женственно. Но это добавит вам больше расслабленности, больше современного налета молодости. Поэтому не бойтесь спортивных изделий», — призвала эксперт.

4. Внимание на аксессуары

Нередко женщины по привычке носят одни и те же серьги годами, не задумываясь об их влиянии на образ. А между тем золотые серьги с большими камнями (как и массивные кольца с ожерельями) добавляют возраста. Но еще украшения могут омолаживать, если их правильно подобрать.

«Обратите внимание на современные модели сережек. Это может быть и не ювелирное изделие, а просто бижутерия. Например, какая-то абстрактная или минималистичная. Но она обязательно должна быть в образе. Именно благодаря таким деталям вы кажетесь моложе, современнее, а ваш образ — более актуальным», — отметила собеседница 5-tv.ru.

5. Даже любимые блузки устаревают

Пятый совет — самый важный. Ни верх светлых оттенков, ни правильные аксессуары не помогут выглядеть моложе, если сама одежда потеряла актуальность. Например, платье-футляр или юбка до колена в обтяжку. Поэтому нужно следить за модой.

«Регулярно просматривайте либо социальные сети, либо глянцевые журналы, либо передачи о преображениях и моде. Так вы будете понимать, что уже устарело, а что еще актуально», — подытожила Дина Абашева.

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