Стилист рассказала о семи популярных трендах на лето 2023 года

Косынки продолжают уже несколько лет быть в тренде.

Стилист Дина Абашева эксклюзивно рассказала сайту 5-tv.ru о том, какие популярные тренды нас ожидают в 2023 году.

Анималистичный принт

«Это те самые зебры, коровы, змеи и все остальное. Именно в летнем теплом сезоне такие принты будут уместны. Поэтому смело используете его, как в одежде, так и в аксессуарах», — заявила стилист.

Мини-юбки

Специалист отметила, что это опасный тренд и он не всем подходит. Но если на вашей фигуре мини-юбка смотрится хорошо, то смело надевайте ее. Стилист рекомендует носить этот элемент одежды именно с плоским ходом и с чем-то объемным сверху.

Макси-юбки

«Круто, если это будет джинсовая юбка с разрезом. Если для вас деним - слишком тяжелая ткань, которая утяжеляет низ, тогда выбирайте атласную юбку в пол», — рассказала Дина Абашева.

Вязанные изделия

Дина отметила, что такая одежда выигрышно смотрится в летнем гардеробе.

«Все что вы сможете связать даже сами, будет супер-трендом этого лета», — заявила стилист.

Броши и повязки на шею

Стилист называет данные аксессуары "клевым трендом этого лета". Но подойдет он не всем: если у вас короткая шея или очень объемный верх, то не стоит делать акцент на выборе брошей или повязок.

Абашева рекомендует подчеркивать шею только тем, у кого она тонкая и изящная.

Прозрачная одежда

Специалист не призывает женщин откровенно демонстрировать тело, ведь речь идет только о полупрозрачных элементах гардероба. К примеру, это могут быть какие-то вставки на платьях.

Косынки

«Этот тренд не уходит от нас уже несколько сезонов и продолжает с нами быть. Я предлагаю выбирать косынки с мелкими принтом. Потому что, чем мельче принт, тем мы кажемся изящней, чем крупнее принт, тем мы кажемся массивнее», — заявила стилист.

Девушка советует выбирать неяркие расцветки, чтобы они не отвлекали людей от внешности и подходили к большинству образов.

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